Milan, Mkhitaryan osservato speciale

Fra i jolly offensivi che stuzzicano l’interesse del Milan c’è anche Henrikh Mkhitaryan. Come riporta Tuttosport, il giocatore armeno è un osservato speciale: il suo contratto è in scadenza con la Roma e non è così certa la sua permanenza in giallorosso, visto l’arrivo di Mourinho, tecnico col quale ha avuto degli screzi ai tempi del Manchester United. Dalla Capitale, comunque, fanno sapere che si tratta di frizioni sanabili e che l’intenzione è quella di rinnovare con Mkhitaryan.