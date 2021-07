Milan, obiettivo Dalot: si cerca un punto d'incontro col Manchester

Il Milan sta cercando di riportare in Italia il portoghese Diogo Dalot. Come riporta il Corriere dello Sport, i rossoneri hanno proposto al Manchester United, club proprietario del cartellino, un prestito con diritto di riscatto. I Red Devils, però, chiedono almeno 4-5 milioni per impostare la trattativa e bisognerà trovare un punto d’incontro.