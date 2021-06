Per la fascia destra di difesa, il Milan è al lavoro per riportare in rossonero Diogo Dalot. Nel caso in cui la trattativa con il Manchester United non dovesse andare in porto, il Diavolo avrebbe comunque già pronta l'alternativa: si tratta di Alvaro Odriozola, 25enne terzino del Real Madrid. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.