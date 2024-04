Milan, occhio al Bayern Monaco: i tedeschi su Maignan e Theo

Il Milan è al lavoro per prolungare i contratti di Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi in scadenza nel 2026. I due francesi chiedono un importante aumento di ingaggio e presto la trattativa entrerà nel vivo. Sia al portiere che al terzino non mancano gli estimatori: in particolare il club di via Aldo Rossi dovrà stare attento al Bayern Monaco che ha messo gli occhi su tutti e due.

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i tedeschi vedono Maignan come l'erede di Neuer, mentre Theo Hernandez è la prima scelta per sostituire Davies, che dovrebbe trasferirsi in estate al Real Madrid. In via Aldo Rossi ascolterebbero comunque eventuali proposte per i due gioielli solo per cifre da capogiro, vicine ai 100 milioni di euro.