La squadra di Gennaro Gattuso nel corso della stagione sta cambiando diversi moduli alla ricerca dell’assetto migliore. Secondo voi quale dovrebbe essere lo schieramento tattico definitivo per il Milan? Quale dei tanti moduli provati dall’allenatore convince di...

Queste le formazioni ufficiali della sfida Atalanta-Milan, in programma alle 14.30 al centro sportivo Bortolotti di Zingonia. Atalanta: Carnesecchi, Zortea, Girgi, Del Prato, Okoli, Heidenreich, Peli, Colpani, Piccoli, Kulusevski, Cambiaghi. A disposizione: Piccirillo,...

Dal campo alla... scrivania. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, Milan e Juventus potrebbero sfidarsi anche sul mercato. Nello specifico, sia i rossoneri che i bianconeri avrebbero messo gli occhi su alcuni giocatori in scadenza di contratto. Adrien Rabiot,...

Per commentare il momento del Milan, la redazione di Milannews.it ha contattato in esclusiva Bruno Longhi, noto giornalista sportivo. Con lui, abbiamo parlato delle tre vittorie di fila dei rossoneri, del lavoro di Gattuso, della prossima partita di campionato contro la...

A.C. Milan S.p.A. e F.C. Internazionale Milano S.p.A. comunicano di aver sottoscritto un protocollo d’intesa per sancire la volontà di lavorare assieme al progetto realizzazione di uno stadio moderno e all'avanguardia. Un impianto adeguato...

Abbiamo sempre avuto grande simpatia nei confronti di quel gelo fatto calare da Zlatan Ibrahimovic su Adriano Galliani. Non mi parla più, disse l'ad rossonero mesi e mesi dopo la cessione di Ibra al Psg. Se non gliene fosse fregato niente del Milan, Zlatan avrebbe fatt...

Compagnoni: "Allegri cambia molto, Gattuso solo in caso di emergenza"

Milanello, squadra in campo domani alle 18 per la rifinitura

F. Leaks: Neymar, 375 mila per salutare

Verso la Juve, il Milan lancia #PassionIsColours e #PassionIsRedNBlack: il mondo in rossonero è più bello

ESCLUSIVA MN - Carmignani: "Infortunio Biglia? Brutto colpo per il Milan. Partita coraggiosa e di sofferenza dei rossoneri contro il Betis"

Capello: "Il Milan può mettere in difficoltà la Juve con Suso e Higuain"

Sondaggio MN - Qual è il modulo migliore per il Milan?

Ambrosini: "Non mi piace la possibilità di lasciare San Siro, certi compromessi vanno percorsi"

Vietti: "Higuain farà di tutto per esserci con la Juve, l'assenza di Biglia sarà molto importante"

Italia femminile, domani lutto al braccio per ricordare Erlacher

Nessuna penalizzazione per il Frosinone

Il Milan e il "Goal of the Day": Dinho su assist di Pato a Lecce

Ibra: poco organico alla Seconda Pelle. Bonucci: fate come volete. Gattuso: un solo sangue

RMC SPORT - Damiani: "Il Milan non è alla pari della Juventus, ma con grinta e voglia se la potrà giocare"

Compagnoni: "Higuain non è stato scaricato dalla Juventus. Bianconeri obbligati a cederlo per il FFP"

Sondaggio MN - Qual è il modulo migliore per il Milan?

Milanello, oggi alle 15 le parole di Gattuso in conferenza stampa

Milanello, rossoneri in campo alle 18 per la rifinitura

Tuttosport - Scaroni: "Milan-Juve sarà un partitone. La squadra è come Gattuso, darà il massimo"

Milan-Juve, il QS in prima pagina: "Higuain ha voglia di rivincita"

Gazzetta - Milan, idea Sensi per il centrocampo: cresce la candidatura del giocatore del Sassuolo

Il Giornale titola: "Milan-Juve last minute"

Repubblica - Milan-Inter, San Siro in concessione per 90 anni

Milan, Kessié stringe i denti. Cutrone in dubbio

Milan, Bakayoko in crescita

Sacchi: "Milan, la Juve si blocca col pressing. E meno cross per Higuain"

CorSera - Milan e Inter insieme, ma non per forza a San Siro

Pato sottolinea: "Non ho detto che sto lasciano il Tianjin e che sto andando al Milan"

Milan, per il centrocampo piace anche Lobotka

Juventus, Allegri su Bonucci: "Non ha bisogno dei miei consigli. Turno di riposo? Credo di no"

Svizzera, Rodriguez convocato per le sfide contro Qatar e Belgio

Lo strappo di Biglia e l' obbligo di intervenire a gennaio: Paredes il profilo ideale per rilanciare il Milan

Tite su Paquetà: "Pensa con la stessa testa calcistica di Neymar e Coutinho, in campo si trovano senza guardarsi"

Tuttosport - Milan, con Biglia out a gennaio serve un...

CorSport - Milan, Biglia out: l'obiettivo per gennaio è...

TMW - Milan, in arrivo Moncada dal Monaco: può essere...

Milan, per il centrocampo piace anche Lobotka

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo per sopperire all’assenza di Biglia. In pole c’è sempre Paredes, ma lo Zenit chiede almeno 30 milioni di euro e difficilmente accetterà prestiti senza obbligo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, i rossoneri stanno osservando anche la situazione di Stanislav Lobotka, giovane centrocampista del Celta Vigo.

Invio richiesta in corso

QUALE MODULO PER IL MILAN?

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy