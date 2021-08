Milan, per Kjaer a breve si entrerà nel vivo per il rinnovo

Il mercato del Milan presto decollerà di nuovo per provare a rinforzare la squadra dopo i sessanta milioni già spesi. Ma appena sarà conclusa la sessione estiva, il Milan comincerà a trattare il rinnovo di Simon Kjaer in scadenza nel 2022. Il leader della difesa milanista è pronto a sottoscrivere un allungamento del contratto di uno o due stagioni. Ed è proprio sugli anni che si discute con la l’entourage del danese, con la società che ragiona sul prolungamento annuale con opzione sul secondo sia per riconoscenza nei confronti di un giocatore che ha sempre dato tutto per la maglia ma anche per tenere in rosa un elemento di grande esperienza e affidabilità. Pioli stravede per Kjaer e lo reputa indispensabile, così come tutta la squadra.

A breve ci saranno nuovi contatti per il rinnovo di Kessie, con l’obiettivo di chiudere la questione prima dell’inizio della stagione calcistica. Si sta lavorando sui bonus per arrivare alla cifra che chiede il centrocampista. Si parla di un contratto che si avvicina ai sei milioni di euro a stagione. L’intenzione della proprietà è di continuare con Kessie, e spera di chiudere formalmente in tempi brevi.