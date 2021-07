L’asse con il Real Madrid, dopo l’affare Brahim Diaz, potrebbe essere ancora caldo. Come riporta Tuttosport, il profilo di Alvaro Odriozola piace sempre al Milan per la fascia destra. Così come Diogo Dalot, ma il Manchester United non apre al prestito con diritto (o obbligo) di riscatto del terzino portoghese.