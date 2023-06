MilanNews.it

Per vedere Daichi Kamada con la maglia del Milan ci potrebbe volere ancora qualche giorno in più rispetto al previsto. Secondo quanto riporta oggi Fabrizio Romano, il Milan aveva intenzione di far svolgere al giapponese le visite mediche già all'inizio della prossima settimana ma la firma potrebbe slittare. L'accordo verbale con il giocatore, comunque, c'è.