Milan, salgono le quotazioni di Wenger per la panchina in caso di esonero di Gattuso

Se la situazione del Milan dovesse precipitare nelle ultime due partite dell'anno contro Frosinone e Spal, Rino Gattuso rischierebbe seriamente l'esonero. In caso di addio, secondo corriere.it, per la panchina milanista sono in rialzo le quotazioni di Arsène Wenger, ex tecnico dell’Arsenal. Al momento, quello dell’allenatore francese è il nome che più ha ripreso a circolare nelle ultime ore.