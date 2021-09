Milan, scout al "Da Luz" per Benfica-Barcellona. Presenti anche altri 34 club

Juventus, Milan e Roma erano presenti ieri sera, tramite i propri scout, all’Estadio Da Luz di Lisbona per la sfida fra Benfica e Barcellona vinta 3-0 dai portoghesi. Lo rivelano i colleghi del The Independent, con i tre club italiani che però erano in buonissima compagnia. 35 le società accreditate, con le principali big europee presenti: tutte quelle di Premier, il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund, l’Atletico Madrid, il Siviglia e tante altre.

The full list of scouts at Benfica’s 3-0 win over Barcelona pic.twitter.com/4di3jHIJuq — Melissa Reddy (@MelissaReddy_) September 29, 2021