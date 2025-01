Milan, se esce Okafor serve un nuovo esterno: tante piste possibili

Oggi la Gazzetta dello Sport parla dei possibili rinforzi rossoneri in questo mercato di gennaio. Uno potrebbe essere offensivo e riguardare un nuovo esterno. La strada potrebbe essere aperta dalla cessione di Noah Okafor su cui, scrive oggi la rosea riportando un'indiscrezione già circolata nel pomeriggio di ieri, ci sarebbe l'interesse concreto del Lipsia. In caso di partenza del calciatore svizzero - che dovrà essere ceduto a più di 11 milioni se si vorrà fare plusvalenza - è assai probabile che da via Aldo Rossi si decida di intervenire sul mercato in quel ruolo.

In tal senso la Gazzetta oggi cita qualche pista interessante che potrebbe essere seguita dal Diavolo in questo senso. Interessa Akliouche del Monaco come pure Leweling dello Stoccarda. Dopo l'arrivo di Conceicao anche diversi portoghesi o ex suoi giocatori in lista: da Trincao al brasiliano Pepe. Suggestione degli ultimi giorni è Marcus Rashford in rotta con il Manchester United: se i Red Devils aprissero al prestito si potrebbe pensare.