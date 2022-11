Milan, si valuta il prestito per Yacine Adli: poco spazio fino a questo momento

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi in questa stagione non ha trovato praticamente spazio - e forse sperava di trovarlo - è Yacine Adli. Il centrocampista franco-algerino ha giocato solo quattro spezzoni e una sola volta da titolare in questa prima parte di stagione. In più ha le caratteristiche da trequartista o da mezzala, il problema è che il MIlan gioca con il centrocampo a due e dietro la punta c'è una affollata concorrenza. Per questo motivo Maldini e Massara potrebbero pensare di girarlo in prestito a gennaio. Per la crescita del giocatore sarebbe meglio la Serie A ma ci sono club interessati anche in Bundesliga e Ligue 1. Lo riporta oggi Tuttosport.