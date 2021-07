Milan, stallo con il Santos per Kaio Jorge: Juventus alla finestra

Stando a quanto riportato da gianlucadimarzio.com c'è uno stallo nella trattativa tra Milan e Santos per Kaio Jorge. Per l'attaccante classe 2002, a sei mesi dalla scadenza del contratto, i rossoneri offrono sei milioni di euro, mentre la richiesta dei brasiliani è di 10 milioni. Dopo i dialoghi degli ultimi giorni non ci sono stati passi avanti e la Juventus si è inserita chiedendo informazioni. I bianconeri osservano la situazione e aspettano gli sviluppi: in questo momento la palla passa al Santos e all'entourage del giocatore.