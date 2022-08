Milan su Sarr: il Tottenham apre solo al prestito secco

MilanNews.it

Tra gli obiettivi del Milan per il centrocampo c'è anche il 19enne senegalese del Tottenham Pape Matar Sarr, l'anno scorso in prestito al Metz in Francia. L'interesse del Milan c'è ma va trovato un accordo. Gli Spurs spingono per un prestito secco perché credono nel giocatore: il Milan invece vuole riservarsi in qualche modo un'opzione d'acquisto. Sicuramente Maldini e Massara non vogliono prendere talenti di altre potenze europee e valorizzarli al posto loro senza poterli tenere in rosa. Lo riporta Tuttosport.