Milan, tentativo del Venezia per Caldara

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il Venezia avrebbe messo nel mirino Mattia Caldara. Il difensore tornato al Milan dopo la non fortunata seconda esperienza all'Atalanta piace perché potrebbe essere il profilo giusto da regalare per la prima avventura in Serie A degli arancioneroverdi di Cristiano Zanetti. Pronto, dunque, un tentativo del Venezia per il classe 1994 rossonero.