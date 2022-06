Milan, Tomori altro perno da blindare. A buon punto le trattative per il rinnovo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oltre alle tanti voci per i possibili nomi in entrata, Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando da tempo anche per ciò che riguarda i rinnovi. Restano sensazioni positive sia per i prolungamenti di Ismael Bennacer e di Rafael Leao, così come c'è tanto tanto ottimismo anche per uno degli ultimi aggiuntosi alla lista: Fikayo Tomori.



Perno

Arrivato nel gennaio 2021 in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, l'inglese si è guadagnato il riscatto per 28 milioni di euro a suonn di prestazioni altisonanti. Con l'infortunio di Kjaer, quest'anno, è diventato poi il leader della difesa rossonera; Tomori ha giocato 40 partite in tutte le competizioni ed è risultato come il terzo più presente della rosa per minuti giocati dietro Theo e Maignan: ben 3.356. A livello realizzativo, Tomori ha segnato un gol contro il Liverpool nell'ultima gara del gruppo di Champions e ha ricevuto 7 cartellini gialli.

Rinnovo vicino

Per tutti questi motivi, i dialoghi per il suo rinnovo sono già iniziati da qualche settimana. Attualmente Tomori ha un contratto in scadenza al 2025 e il suo entourage ha già raggiunto una base d’intesa per estendere il contratto con adeguamento economico a oltre 3 milioni di euro più bonus. Filtrano sensazioni molto positive, con la certezza che tutte le parti hanno intenzione di prolungare il rapporto.