Milan, tre talenti nel mirino. 2003-2004-2005: operazioni con vista futuro

La Primavera rossonera, in questa stagione, non sta raccogliendo i risultati sperati; in campionato, infatti, i ragazzi di mister Giunti si trovano al penultimo posto in classifica, con soli 5 punti in 8 partite. Urge presto un'inversione di tendenza: bisogna, innanzitutto, risalire la china in campionato per poi, eventualmente, provare a giocarsi chances di futuro importanti per i singoli migliori del gruppo.

Sono tre, in particolare, i nomi altisonanti del gruppo: Kerkez, Roback e Traoré. Presto, però, la rosa potrebbe essere ampliata da alcuni giovani molto interessanti che gli uomini mercato del Milan stanno visionando da diverso tempo; sono vicini a vestire rossonero, infatti, Bob Murphy Omoregbe, attaccante 2003 proveniente dal Borgosesia (Serie D) e Hugo Cuenca, centrocampista offensivo classe 2005 nato in Paraguay e di cui si parla un gran bene soprattutto sotto l'aspetto di un talento tutto da scoprire.

In ultimo, il nome che sembra stuzzicare di più. È di recente notorietà l'interesse del Milan per Mohamed-Ali Cho, attaccante classe 2004 dell'Angers, visionato da emissari rossoneri nelle ultime settimane. Punta tuttofare già nel giro della nazionale francese U21, piace a diversi top club europei e ha un costo che si aggira - già! - su una decina di milioni di euro. Diversi possibili colpi in prospettiva, dunque, per un Milan dei giovani che non vede l'ora di volare.