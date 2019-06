Milan, Tuttosport: "Torreira frena, ma è diplomazia"

Dal ritiro della sua Nazionale, Lucas Torreira ha negato di essere stato contattato dal Milan, affermando di essere felice di rimanere all’Arsenal. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, le parole dell’uruguaiano sono più “diplomatiche” che veritiere. Il giocatore, infatti, sa bene dell’interesse dei rossoneri nei suoi confronti e dei contatti che ci sono stati tra la società milanista e il suo agente. Anzi, non è da escludere che queste dichiarazioni rientrino in una strategia ben precisa, con il ragazzo che, giustamente, non vuole uscire allo scoperto per primo. Il Milan, sfruttando anche il passato a Londra di Gazidis, sta studiando nei dettagli l’offerta da presentare all’Arsenal.