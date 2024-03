Milan, Zirkzee piace ma può costare quanto Hojlund

vedi letture

Il Milan ha scritto il nome di Joshua Zirkzee in alto nella lista dei candidati al ruolo di prossimo centravanti. Questo non è un mistero. I rossoneri avevano seguito il talento olandese già prima della sua esplosione calcistica nel Bologna nelle ultime due stagioni. Dunque, osservando da vicino cosa Zirkzee sta riuscendo a fare quest'anno, l'interesse rossonero non ha fatto che intensificarsi. Zirkzee è l'obiettivo numero uno per il Milan quest'estate ma è chiaro che servirà un investimento molto importante. La Gazzetta dello Sport parla di almeno 40 milioni, la cifra che il Bayern potrebbe spendere come recompra, ma la sensazione è che sia solo il minimo.

Infatti il Bologna ha l'intenzione di guadagnare il più possibile da quella che si annuncia già come la cessione più onerosa della storia del club, oltre che, di conseguenza, della plusvalenza più importante. Dal momento che il Bayern Moaco gode anche del 50% sulla futura rivendita, il club emiliano giocherà senza dubbio al rialzo. Nello specifico da Bologna si faranno forti del precedente Hojlund che l'anno scorso l'Atalanta ha ceduto al Manchester United per 75 milioni di euro. L'eta è simile e i numeri anche, anzi Zirkzee ha pure un po' più di esperienza. Probabile dunque che se il Milan vorrà arrivare a Zirkzee, dovrà investire una cifra din questo tipo.