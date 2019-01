MN - Affare Piatek, Bellanova proposto senza successo come contropartita: il laterale ha già dato la parola al Bordeaux

Tra Milan e Genoa manca ancora da stabilire quale potrebbe essere la contropartita tecnica per concludere positivamente l'affare che porterà Krzysztof Piatek in rossonero. Nella giornata odierna, secondo quanto appreso da MilanNews.it, i dirigenti del Diavolo avrebbero provato ad inserire Raoul Bellanova nell'affare, ma senza fortuna. Nonostante il gradimento da parte del Grifone, infatti, il laterale classe 2000, si è ormai promesso al Bordeaux, con cui firmerà con ogni probabilità entro la fine della settimana. Nella giornata di domani i rappresentanti del nativo di Rho incontreranno il Milan per comunicare la decisione, ormai presa, di abbracciare il progetto francese. Il club, che staziona a metà classifica in Ligue 1, garantirà a Bellanova uno stipendio sulla base di circa 750mila euro annuali (più bonus) a salire.