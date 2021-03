MN - D.Novo (Diario Record): "Otávio? Il Milan può essere l'ideale per fare il salto di qualià"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, il giornalista portoghese David Novo ha parlato di Otavio. Queste le sue parole: "Otávio è un giocatore che ha tanta qualità e ha la particolarità di essere alla fine del suo contratto. Di conseguenza, oltre alla qualità che può portare alla squadra, è anche un'opportunità economica importante. Anche se costringerebbe il Milan ad investire sullo stipendio e sui bonus alla firma, non obbligherebbe i rossoneri a spendere soldi per il suo cartellino. Allo stesso tempo, la sua situazione contrattuale fa sì che altri club siano interessati. Su di lui ci sono anche alcuni club brasiliani, ma la sua priorità è restare in Europa. Il Milan può essere l'ideale per fare un salto in uno dei migliori campionati del mondo".