MN - Fumata grigia per Ricardo Rodriguez al Torino, da colmare distanza fra domanda e offerta

Non c'è ancora il via libera per Ricardo Rodriguez al Torino. Nonostante l'incontro di questa sera fra il DS rossonero Massara e il dirigente granata Vagnati ballano ancora 800mila euro fra domanda e offerta. Il Milan chiede 3,8 milioni per lasciar partire il terzino svizzero, il Torino ne offre 3. Fumata grigia, ma le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni.