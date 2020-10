MN - Milan, fiducia sui rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. No a Mandzukic: niente svincolati

Dalla società società emerge fiducia sui rinnovi di Gigio Donnarumma e Calhanoglu, che saranno affrontati nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il mercato, a gennaio si continuerà ad investire per migliorare la rosa milanista, anche se non verranno fatti colpi da 50 milioni. Il Milan non guarderà al mercato degli svincolati (no quindi per esempio a Mario Mandzukic, nome uscito nei giorni scorsi).

