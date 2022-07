MN - Milan, Nasti domani volerà a Cosenza. È fatta per il prestito

© foto di Marco Nasti

Marco Nasti giocherà al Cosenza la prossima stagione (CLICCA QUI per l'anticipazione). L'attaccante classe 2003 del Milan, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, si recherà domani nella città calabra. È tutto fatto, dunque, per il prestito secco del baby-bomber del Diavolo: una formula che fa capire le intenzioni del club di via Aldo Rossi, che non vuole assolutamente perdere il controllo sul proprio gioiello.