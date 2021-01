MN - Milan, oggi arriva Tomori: subito visite e firma per averlo a disposizione per l'Atalanta

Secondo quanto appreso da Milannews.it, Fikayo Tomori sbarcherà oggi in Italia, si sottoporrà subito alla visite mediche e poi firmerà il suo nuovo contratto con il Milan perchè in casa rossonera vogliono portarlo in panchina contro l'Atalanta. Il giovane difensore arriva nel club di via Aldo Rossi in prestito oneroso con diritto di riscatto.