MN - Offerta del Bournemouth per Zaniolo: il giocatore spinge per il Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come emerso nelle ultime ore il Bournemouth avrebbe presentato un'offerta ufficiale alla Roma per acquistare Nicolò Zaniolo e portarlo in Premier League. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, però, il calciatore giallorosso vorrebbe solamente il Milan e starebbe spingendo affinchè vada in porto la trattativa con i rossoneri.

di Antonio Vitiello