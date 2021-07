MN - Rinnovo Kessie: il giocatore vuole 6 mln garantiti, il Milan li offre bonus inclusi. Si tratta

La settimana che si apre oggi è molto importante sul fronte che riguarda il rinnovo di Franck Kessie. Il Milan e il giocatore devono trovare l’accordo sulla parte fissa di stipendio e sui bonus. La richiesta dell’entourage di Kessie è quella di 6 milioni di euro garantiti. La società rossonera, per ora, ha offerto questi soldi includendo però dei bonus. Le parti non sono lontanissime, ma si continua a trattare. La volontà del Milan è quella di tenere il rosa Kessie in quanto si vuole evitare di fare come fatto con Gianluigi Donnarumma e con Hakan Calhanoglu.