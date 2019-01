MN - Tonali: "Mi piacerebbe Gattuso come mister. Tifavo Milan"

Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, è stato intervistato da MilanNews.it in occasione della presentazione del 15° Torneo Amici dei Bambini: "Vivo bene il momento, con serenità. Ho in testa il Brescia, l'obiettivo è finire bene il campionato che abbiamo cominciato benissimo. Alcuni dicono che sto bruciando le tappe, ma non è un problema. Sto gestendo il momento e a fine anno vedremo".

In quale squadra di vedevi da piccolo?

"Tifavo Milan, come ho sempre detto, ma non pensavo al futuro. Mi ispiro a Gattuso, per la cattiveria che metteva in campo. Dava sempre tutto, vorrei farlo pure io. Mi piacerebbe essere allenato da lui".

Cosa pensi del paragone con Pirlo?

"Mi trovo bene a svolgere tutti e 3 i ruoli del centrocampo, ho fatto il play per tutta la passata stagione ma anche da mezzala e trequartista non ho difficoltà. C'è da lavorare di più su questi ultimi due ruoli ma me la cavo".

Qual è il tuo sogno?

"Nell'immediato spero di andare in Serie A col Brescia".