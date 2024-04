Moretto: "Zirkzee molto molto attratto dal Milan. Ibra ha un progetto per lui. Milan in testa"

Matteo Moretto, esperto di mercato per Relevo, si è così espresso sul calciomercato del Milan a caughtoffside: "Per quanto riguarda Joshua Zirkzee, resta l'obiettivo numero uno del Milan, ci sono contatti frequenti e non è una cosa iniziata a febbraio e poi passata in sordina, ci stanno lavorando. Questo è l'unico interesse concreto che abbiamo per Zirkzee e, allo stato attuale, il Milan è in testa. Inter e Juventus sono state accostate al calciatore, ma è il Milan che si è mosso. Zirkzee è molto, molto attratto dal Milan, ha una storia, Zlatan Ibrahimovic e un progetto per lui".