Sky Germania - Milan interessato a Sesko. Clausola da 65 milioni di euro (e può aumentare ancora)

Secondo quanto riportato da Philipp Hinze, giornalista tedesco per SkySport Germania, ci sono degli aggiornamenti sulla situazione legata a Benjamin Sesko, attaccante classe 2003 del Lipsia accostato anche al Milan.

Il collega teutonico scrive: "La clausola rescissoria del contratto dello sloveno, valida da quest'estate, è legata alle prestazioni. In inverno l'importo era ancora di 50 milioni di euro. Grazie alle sue buone prestazioni nella seconda metà della stagione, la clausola rescissoria è ora salita a € 65 milioni. L'importo dipende dal tempo di gioco, dai gol e dagli assist. Nel caso limite, la somma può salire a € 70 milioni-€ 75 milioni di euro a seconda delle ultime due partite della stagione di Sesko con il Lipsia. I migliori club della Premier League tengono d'occhio l'attaccante ventenne. Interessato anche il Milan".

