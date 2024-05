Gyokeres, permanenza allo Sporting incerta: "Vediamo che succede, difficile prevedere il futuro"

Grande protagonista del campionato vinto dallo Sporting CP e capocannoniere della Liga Portugal con 27 reti, Viktor Gyökeres nel corso dei festeggiamenti per il 20° titolo ha preferito dribblare le domande sul suo futuro, lasciando comunque intendere che la sua permanenza nel club di Lisbona non è certa.

"Vediamo cosa succederà, abbiamo ancora delle partite in questa stagione. È difficile prevedere il futuro". Ricordiamo che il centravanti, trasferitosi la scorsa estate dal Coventry per 21 milioni, ha una clausola rescissoria da 100 milioni. Su di lui, oltre al Milan, vi sono i club di Premier League. Lo svedese, 25 anni, ha speso parole d'elogio anche per Ruben Amorim, grande artefice dell'impresa dei biancoverdi: "È un grande allenatore ed è stato lui a portarmi qui". Non è finita qui la stagione dello Sporting: il 26 maggio la squadra giocherà la finale di Coppa del Portogallo contro il Porto dell'altro obiettivo rossonero Sergio Conceiçao.