Obiettivi Milan: Amorim nella storia dello Sporting: vince il 2° campionato in 4 anni

Col netto successo ottenuto contro il Portimonense, lo Sporting CP si è laureato campione di Portogallo per la 20ª volta nella sua storia. Artefice dell'impresa l'obiettivo del Milan, il tecnico Ruben Amorim che è riuscito a regalare ai biancoverdi due titoli in 4 anni. Pensate che prima del suo arrivo la squadra veniva da un digiuno di 19 anni.

Non è pertanto un caso che Amorim, 39 anni, sia ambito non solo dai rossoneri ma anche dai principali club di Premier League. Di recente si era incontrato con i dirigenti del West Ham pronti ad affidargli la panchina per la prossima stagione. Scoperto dai media, Amorim ha dovuto fare dietrofront chiedendo scusa ai tifosi dello Sporting. Su di lui c'era anche il Liverpool, che ha poi deciso di virare su Arne Slot e il Chelsea. Nel suo contratto c'è una clausola di 15 milioni e non è da escludere che scelga di rimanere ancora un anno a Lisbona.