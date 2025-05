"Età, ingaggio e rendimento sul campo". Questi i motivi per cui il Milan è orientato a non riscattare Walker

vedi letture

Si avvicina la fine della stagione e, tra le migliaia di cose ancora da decidere, c'è anche da fare una scelta sul futuro di Kyle Walker. Il terzino è arrivato a gennaio dal Manchester City in prestito con diritto di riscatto e, sebbene sembrava che fosse solo una formalità attivare la clausola a favore del Milan, sembra che non continuerà a giocare con la maglia rossonera. Queste le parole di Matteo Moretto, giornalista di Relevo, nel canale YouTube di Fabrizio Romano.

MILAN, L'ORIENTAMENTO SUL RISCATTO DI WALKER

"Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia bisognerà iniziare a programmare in modo concreto il futuro. La non conferma di Conceiçao e quella di Joao Felix sono due non notizie. Il Milan già a marzo non era convinto di proseguire con l’allenatore portoghese anche in vista della prossima stagione: il feeling non è mai sbocciato, la linea del club non è mai cambiata. Conceiçao a fine stagione saluterà, ma è una non notizia come la mancata conferma di Joao Felix perché tornerà al Chelsea dopo il prestito.

Il 30 marzo vi avevo raccontato, quando ancora si credeva che Walker restasse quasi sicuramente al Milan, che il club rossonero stava riflettendo sul futuro del terzino, perché già a fine marzo il Milan non era pienamente convinto di proseguire con Walker anche in vista della prossima stagione. In quel momento il Milan stava facendo delle riflessioni legate sia al rendimento ma anche all’età e all’ingaggio che Walker avrebbe percepito se il Milan l’avesse riscattato. Dal prossimo anno percepirebbe 4.5 milioni di euro netti a stagione. Un ingaggio oneroso, il Milan ha cominciato a farsi delle domande. A questa cifra si aggiungono le commissioni: qualora il Milan riscattasse Walker dovrebbe pagare le commissioni agli agenti dell’inglese. Già a fine marzo questo orientamento, quello di riscattarlo, non era quello prevalente nella testa del club rossonero. Oggi vi posso confermare che il Milan è sempre più verso il no al riscatto, Walker ci si aspetta che torni al Manchester City a fine stagione. Non è stata ancora presa una decisione al 100% perché questa verrà discusso giusto tra la prossima settimana e quella successiva, ma l’orientamento del Milan è quello di non trattenere Walker per gli stessi dubbi che c’erano a fine maggio: età, ingaggio e rendimento in campo”.