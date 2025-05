Dalla Spagna: Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid

Il Real Madrid è alla ricerca di un esterno sinistro e in cima alla sua lista c'è Álvaro Carreras, terzino classe 2003 del Benfica che ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Sul giocatore c'è anche il Manchester United, suo ex club che ha un'opzione di controriscatto fissata a 18 milioni di euro entro il 31 dicembre 2025. I Blancos stanno per questo valutando anche altri profili, come per esempio Milos Kerkez, terzino ungherese del Bournemouth.

A riferirlo è Marca che aggiunge poi un'indiscrezione che riguarda anche il Milan: Theo Hernandez si sarebbe infatti offerto al Real Madrid, ma al momento il francese, che è in scadenza di contratto con il Diavolo nel 2026, non è tra le priorità del club spagnolo.