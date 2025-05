Primavera Milan a caccia dei playoff. Ma battere il Genoa potrebbe non bastare: la situazione

Domani alle 13 al Puma House of Football, la Primavera del Milan sarà impegnato contro il Genoa nell'ultima partita della fase campionato. I rossoneri di mister Guidi sono al momento settimi in classifica, a -2 dall'Hellas Verona che è sesto e occupa l'ultimo posto che permette di qualificarsi ai playoff. A pari punti con il Diavolo c'è anche il Cagliari che dunque ha pure lui qualche chance di andare a giocarsi lo scudetto con Roma, Inter, Sassuolo, Fiorentina e Juventus che sono già qualificate alla fase successiva. I veneti saranno impegnati in trasferta sul campo del Monza, mentre i sardi affronteranno in casa l'Udinese (tutte e tre le partite si giocheranno ovviamente in contemporanea). Cosa deve fare il Milan per arrivare sesto e andare ai playof? Prima di tutto la squadra rossonera deve battere a tutti i costi il Genoa, che è all'11° posto e non si gioca ormai più nulla, e poi dovrà guardare necessariamente cosa farà il Verona contro il Monza.

REGOLAMENTO - Prima andare a vedere nel dettaglio i vari scenari, vediamo cosa dice il regolamento del campionato Primavera 1 nel caso in cui due o più squadre dovessero chiudere la prima fase con gli stessi punti in classifica. Le posizioni all’interno del Girone Unico, in caso di parità di punti in classifica al termine del Campionato, sono determinate tenendo conto, nell’ordine:

- dei punti ottenuti negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti;

- della differenza reti negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti;

- del maggiore numero di reti segnate negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti;

- della differenza reti generale;

- del maggiore numero di reti segnate in generale;

- del maggiore numero di reti segnate in trasferta;

- del sorteggio.

SCONTRI DIRETTI - Questi nel dettagli i risultati degli scontri diretti tra Milan, Verona e Cagliari:

MILAN:

Milan-Verona 3-0

Milan-Cagliari 2-0

Cagliari-Milan 1-1

Verona-Milan 4-0

HELLAS VERONA:

Verona-Cagliari 1-0

Milan-Verona 3-0

Cagliari-Verona 0-1

Verona-Milan 4-0



CAGLIARI:

Verona-Cagliari 1-0

Milan-Cagliari 2-0

Cagliari-Verona 0-1

Cagliari-Milan 1-1



GLI SCENARI - Questi gli scenari:

VITTORIA MILAN E CAGLIARI E SCONFITTA VERONA: ad arrivare sesto sarebbe il Milan che supererebbe in classifica il Verona e sarebbe davanti anche al Cagliari in quanto ha fatto più punti negli scontri diretti contro i sardi (una vittoria e un pareggio)

VITTORIA MILAN E CAGLIARI E PAREGGIO VERONA: se le tre squadre dovessero arrivare tutte a 61 punti, a chiudere in sesta posizione sarebbe il Verona che ha raccolto più punti negli scontri diretti (9 punti, 7 punti il Milan, 1 punto il Cagliari).

VITTORIA MILAN, PAREGGIO VERONA E NON VITTORIA DEL CAGLIARI: in questo caso solo Milan e Verona arriverebbero a 61 punti, ma a passare il turno sarebbe sempre la formazione veneta in quanto ha una differenza reti migliori negli scontri diretti contro i rossoneri (+1 rispetto al -1 del Diavolo).

In caso di pareggio o sconfitta contro il Genoa, il Milan Primavera non avrebbe chance di arrivare in sesta posizione e dunque ai playoff. Se solo Verona e Cagliari dovessero arrivare a pari punti, ad arrivare davanti in classifica sarebbero i gialloblu che hanno raccolto più punti negli scontri diretti contro i sardi (i rossoblu, per arrivare sesti, devono quindi vincere e sperare in una sconfitta sia del Diavolo che dell'Hellas).

FASE FINALE - Ricordiamo brevemente come funziona la fase finale del campionato Primavera 1: le prime due classificate della fase a girone unico accederanno direttamente alle semifinali, mentre le altre quattro si sfideranno tra di loro e da lì usciranno le altre due semifinaliste (la 4^ contro la 5^ e la 3^ contro la 6^). Tutte le partite si giocheranno su campo neutro.