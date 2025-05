Theo si allontana e spunta un altro nome per sostituirlo

vedi letture

Theo Hernandez e il Milan potrebbero separarsi quest'estate, dopo sei stagioni e un grande amore reciproco con ambiente e tifosi. Quest'anno le cose non sono andate bene in campo, dove il terzino francese è apparso sempre quasi sottotono, ma anche fuori dove si è parlato per mesi di un imminente rinnovo di contratto senza che poi effettivamente club e giocatore si siano seduti al tavolino per firmarlo. Il numero 19 milanista, così come il connazionale Mike Maignan, va in scadenza nel 2026.

Per tutte queste ragioni, un addio di Theo in estate è plausibile e anche molto probabile. Essendo un titolarissimo rossonero, per il club è cruciale muoversi per tempo e trovare l'adeguato sostituto. Alla lista che sta stilando l'area scout, in attesa che arrivi un Ds a prendere le decisioni definitive, ci sono già Nuno Tavares della Lazio e Maxim De Cuyper del Club Brugge. Oggi la Gazzetta dello Sport aggiunge un altro nome come quello di Miguel Gutierrez, classe 2001 del Girona.

La sua situazione contrattuale è particolare: con il club catalano ha una clausola rescissoria da 35 milioni ma il Real Madrid, squadra in cui è cresciuto, ha un diritto di recompra fissato a 9 e potrebbe essere intenzionato a richiamarlo alla base. Il Milan dunque sarebbe costretto a trattare con entrambi i club per trovare la soluzione più adatta.