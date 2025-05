Arrivati a gennaio, già con l'addio segnato: Fabrizio Romano e il futuro di Conceiçao e Felix

Scrive Fabrizio Romano su X: "Il capitolo di Sérgio Conceição al Milan si concluderà a fine stagione, come sempre previsto. João Félix lascerà il Milan e tornerà al Chelsea".

LA PARTITA

Primo tempo

C’è grande emozione e voglia di imporsi già nel pre-partita, sentimenti che vengono immediatamente anche trasportati sul prato dell’Olimpico dalle due squadre. Il match comincia fortissimo: il rientrante Leao ha spunto e dalla fascia crea tutte le occasioni più pericolose del Milan in avvio, mentre il Bologna arriva a calciare con Ferguson ma senza precisione. Al 10’ un doppio miracolo di Skorupski, prima sull’autogol rischiato da Beukema e poi sulla ribattuta di Jovic, evita il vantaggio rossonero. Dopo un quarto d’ora a mille, il ritmo scende: prende campo e pallino del gioco il Bologna, cerca di rispondere verticalizzando il Milan. Tenta di rompere la monotonia Ferguson, di nuovo calciando dalla distanza ma si rivela ancora impreciso, mentre è troppo centrale il tentativo aereo di Holm. Appena prima del recupero grandi proteste rossonere per un fallo di Ferguson su Leao: ‘solo’ ammonito, la panchina del Diavolo gridava al rosso. Non c’è tempo poi per altre emozioni: 0-0 all’intervallo.

Secondo tempo

Sia Conceicao che Italiano confermano gli stessi ventidue uomini scelti per cominciare la sfida anche al rientro in campo per il secondo tempo. La partita si sblocca dopo 8 minuti della ripresa, con una fiammata offensiva del Bologna: Fabbian lavora bene un pallone sulla trequarti, Orsolini è anticipato da Theo Hernandez ma il pallone arriva comunque nella disponibilità di Ndoye, che lo spedisce all’incrocio dei pali e fa esplodere la festa tra i 30mila bolognesi accorsi nella Capitale. Il copione del secondo tempo propone un incontro decisamente più sporco e meno denso di occasioni, Conceicao sbilancia il suo Milan in avanti, al contrario invece Italiano fa arretrare la squadra e la ridispone con un 3-5-2. Il Milan spinge a testa bassa fino in fondo, costringendo i rossoblù a stazionare nella propria area di rigore nei 6 minuti di recupero, al termine dei quali può però scattare la festa. Sì, perché il Bologna torna a vincere la Coppa Italia a distanza di 51 anni dall’ultima volta nella sua storia e ne scrive una nuova pagina.