Abraham-Milan, a fine stagione l'inglese tornerà a Roma: secondo Moretto non è previsto alcun riscatto per l'attaccante

Durante una diretta YouTube, il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione di Tammy Abraham, attaccante attualmente in prestito secco al Milan. Secondo quanto riportato, l’attaccante inglese farà ritorno alla Roma al termine della stagione, poiché non è previsto alcun diritto di riscatto nell’accordo tra i due club.

Moretto ha inoltre spiegato che, inizialmente, esisteva un’intesa verbale tra le parti per trasformare il prestito in un trasferimento a titolo definitivo nel giugno successivo. L’accordo ipotetico prevedeva una doppia valutazione: 25 milioni per Abraham e 15 milioni per Saelemaekers, nell’ottica di un’operazione incrociata. Tuttavia, con il tempo questo scenario è sfumato, complice anche l’uscita di scena della CEO giallorossa Lina Souloukou e altri cambiamenti dirigenziali. A gennaio, i club hanno ripreso i contatti per discutere la situazione, ma le rispettive valutazioni sui giocatori non hanno trovato un punto d’incontro.

A oggi, dunque, tutto lascia pensare che Abraham tornerà alla Roma e Saelemaekers al Milan. Il club rossonero, però, si aspetta che la Roma possa farsi avanti con un’offerta per l’esterno belga, ma trattandosi a questo punto di una trattativa separata e non più legata all’accordo iniziale tra le parti.