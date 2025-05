Manchester City, l'assalto a Reijnders già a giugno per il Mondiale per Club

Il Milan, salvo clamorosi risultati nelle ultime due giornate di campionato, è fuori dalla Champions League ed è anche in posizione di svantaggio per prenotarsi un posto nelle competizioni minori, Europa e Conference League. Questo non rappresenterebbe solamente un danno economico ma è anche un danno di immagine molto forte, dal momento che perdi appeal in sede di mercato e soprattutto anche tra i giocatori top in rosa che, in presenza di offerte importanti, potrebbero vacillare.

Tra questi giocatori top figura senza dubbio il centrocampista olandese Tijjani Reijnders che insieme a Pulisic è stato per distacco il miglior giocatore di questa infelice stagione del Milan e che poche settimane fa, a un anno e mezzo dal suo sbarco a Milano, aveva rinnovato fino al 2030. L'ex AZ ha sempre dichiarato prima e dopo di trovarsi benissimo al Milan ma il corteggiamento del Manchester City, che al momento è la squadra più interessata fra le tante, potrebbe intensificarsi nei prossimi giorni.

La squadra di Guardiola è pronta a mettere sul piatto 70 milioni ma soprattutto è pronta a fare l'offerta a giugno nella finestra utile per il Mondiale per Club. Gli inglesi vorrebbero Reijnders già per la competizione americana e anche per aggirare la possibile sanzione sul mercato che potrebbe essere inflitta nei loro confronti a partire da luglio.