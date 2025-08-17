Moretto: "Non mi risulta che il Milan sia su Flamingo del PSV o che stia cercando un altro difensore centrale. Attacco? Hojlund non è l'unico nome"
MilanNews.it
Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così del mercato del Milan in difesa e in attacco: "Negli ultimi giorni, è stato accostato al Milan il difensore centrale del PSV Ryan Flamingo, 22 anni, un grande prosspetto, ma come vi ho già raccontato non mi risulta questa pista, così come non mi risulta che il Milan stia cercando un altro difensore centrale dopo De Winter.
Ora i rossoneri sono focalizzati solo sull'attaccante. Hojlund è un'opzione, ma non è l'unico nome, resistono altre candidature come Embolo. Ad oggi comunque non risulta che il Milan possa andare su Flamingo del PSV".
