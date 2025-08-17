Milan-Hojlund: Tare al lavoro per trovare un'intesa sia con lo United che con il giocatore. La situazione
Il Milan ha chiuso sette acquisti in questo mercato estivo, ma deve ancora definire l'arrivo di un nuovo centravanti che dovrà giocarsi il posto con Santiago Gimenez. L'obiettivo numero uno dei rossoneri è Rasmus Hojlund che Massimiliano Allegri vorrebbe avere prima del debutto in campionato del Diavolo contro la Cremonese, in programma sabato prossimo alle 20.45 a San Siro.
Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il ds Igli Tare è al lavoro per trovare presto un'intesa sia con il Manchester United che con il giocatore: gli inglesi vorrebbero fissare un diritto di riscatto intorno ai 50 milioni di euro, mentre i rossoneri puntano ad un prestito oneroso da 5 milioni con opzione sui 40 milioni. Continuano intanto i colloqui anche con l'entourage dell'attaccante danese che si sta convincendo sempre di più della destinazione.
