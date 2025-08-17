Milan, ad oggi Embolo non è un nome caldo: il Monaco non vorrebbe cederlo in Italia
Nonostante un mercato ancora in evoluzione e dalle mille sorprese, il Milan di mister Allegri si appresta a preparare la sfida di Coppa Italia contro il Bari, in quello che sarà il primo impegno ufficiale della nuova stagione 2025/2026. In tutto questo però, il mercato milanista non è fermo. Lì davanti il Diavolo proverà un altro colpo, un attaccante da poter inserire in alternativa a Santi Gimenez.
Come riportato da Fabrizio Romano, queste le ultime notizie in merito a un possibile (difficile ad oggi) arrivo di Embolo in Serie A. Infatti, ad oggi il Milan non è caldo sul discorso Embolo. Il Monaco non si aspetta che il giocatore vada al Milan, e così il club rossonero in questo momento non è protagonista di questa vicenda. Resta invece viva la trattativa con Hojlund, anche se ancora non decollata.
