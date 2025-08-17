Tuttosport: "Hojlund, il giorno della verità. Se resta fuori, assist per Tare"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Hojlund, il giorno della verità. Se resta fuori, assist per Tare". Oggi pomeriggio il Manchester United sarà impegnato contro l'Arsenal e a Casa Milan sono curiosi di capire prima di tutto se Rasmus Hojlund sarà convocato e poi, eventualmente, se verrà impiegato o meno dal tecnico Amorim. Il danese è un obiettivo dei rossoneri che sono in trattativa da giorni con i Red Devils per portarlo a Milanello.

Dopo alcuni giorni di riflessione, Hojlund ha aperto al trasferimento al Milan, ma vorrebbe che il Diavolo si impegnasse nell'acquisto a titolo definitivo o comunque che inserisse nel prestito un obbligo di riscatto perchè tra un anno non vuole tornare nuovamente allo United. Il club rossonero, che è al momento al lavoro per un prestito oneroso con diritto di riscatto, non vorrebbe inserire l'obbligo perchè al termine della stagione ’25-26 tornerà a Milano Francesco Camarda, magari esploso dopo l’annata in prestito al Lecce.

