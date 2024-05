La Gazzetta sul Milan: "In agenda la caccia al 9. Theo e Maignan da rinnovare"

In merito alle future scelte di mercato del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "In agenda la caccia al 9. Theo e Maignan da rinnovare". Il grande obiettivo estivo è un grande centravanti: il nome in cima alla lista del Diavolo è sempre quello di Joshua Zirkzee, che costa 60 milioni di euro e su cui c'è una forte concorrenza. Per questo motivo, i dirigenti di via Aldo Rossi non perdono di vista nemmeno Sesko del Lipsia, Gimenez del Feyenoord e David del Lille.

In casa rossonera tiene poi banco anche la questione dei rinnovi di contratto, in particolare quelli di Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi in scadenza nel 2026. I dialoghi tra le parti vanno avanti da tempo e presto entreranno nel vivo perchè sono due situazioni da definire prima dell'inizio della nuova stagione. Sia al portiere che al terzino, gli estimatori in giro per l'Europa non mancano (PSG e Bayern Monaco su tutti).