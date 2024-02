Nigriello: "Moncada era venuto da me per parlare di Valentin e Franco Carboni, ma..."

Luca Nigriello, agente FIFA ed esperto di calcio argentino, è stato intervistato da TV Play e nel corso della chiacchierata si è soffermato su numerosi calciatori argentini nel nostro campionato. Iniziando da uno che deve arrivare (è attualmente impegnato nel Preolimpico con l'Argentina), il nuovo acquisto del Bologna, Santiago Castro: "Un giocatore duttile, può fare la prima punta o l’esterno. Penso che abbia bisogno un po’ di rodaggio, in questi mesi può fare la staffetta con con Zirkzee, ha tanta voglia e qualità quindi lui è forte. E’ un 2004 con tante partite con le nazionali giovanili e solitamente quando gli argentini vengono in Europa rendono bene perché ci mettono la cattiveria”.

Quindi si sofferma sui due fratelli Carboni, Valentin e Franco, entrambi di proprietà dell'Inter ma tutti e due in prestito altrove (il primo a Monza, il secondo alla Ternana): “I due fratelli Carboni sono giocatori che ho sempre seguito fin da quando erano piccoli poi i casi della vita e le circostanza ti separano ma continuo ad avere un rapporto eccezionale con loro. Il Milan è stato il primo a interessarsi ai ragazzi con Moncada venuto con me a fare una riunione con loro, poi ci sono state altre motivazioni che non hanno fatto chiudere l’affare e l’Inter è stata fortunata in questo senso”.