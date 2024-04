Non solo Maignan e Theo, ci sono anche altri rinnovi nell'agenda del Milan: Calabria, Adli e Gabbia

Si parla tanto nelle ultime settimane dei rinnovi di Mike Maignan e Theo Hernandez, ma in casa rossonera ci sono anche altri prolungamenti di contratto che il Milan punta a fare nei prossimi mesi: tra questi, per esempio, c'è quello di capitan Davide Calabria, il cui attuale accordo scade nel 2025.

A breve sono attese novità anche su altri due rossoneri in scadenza nel 2026 come Theo e Maignan: si tratta di Matteo Gabbia e Yacine Adli, entrambi diventati molto importanti in questa stagione nelle rotazioni di Stefano Pioli. A riferirlo è l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.