Non solo Milan, Broja piace anche alla Juventus: può essere il vice Vlahovic

In occasione della partita di questa sera fra Italia e Albania, al Signal Iduna Park di Dortmund ci saranno alcuni scout del Milan per osservare più da vicino uno degli obiettivi di mercato dei rossoneri, l'attaccante di proprietà del Chelsea Armando Broja. Il Diavolo non sarebbe però l'unica squadra di Serie A sulle tracce del calciatore albanese.

Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, anche la Juventus valuterebbe Broja come un possibile innesto col quale andare a rinforzare e completare il reparto offensivo di Thiago Motta in vista della prossima stagione, ingaggiandolo per fargli ricoprire più nello specifico il ruolo di vice Vlahovic. Da capire le possibili modalità di cessione da parte del Chelsea: la Juve, scrive il quotidiano, vorrebbe accelerare i tempi, magari chiedendo ai Blues un prestito che farebbe comodo ad entrambi. Staremo a vedere.

Juve, Milan e non solo: anche tre squadre di Premier League sulle tracce di Broja

Secondo quanto riporta Sky Sports UK, Broja sarebbe finito nel mirino di tre squadre di Premier League: Wolverhampton, Southampton ed Everton. I Blues ascolteranno tutte le offerte per l’attaccante con i Wolves che sarebbero intenzionati ad offrire un contratto pluriennale e ad acquistare il giocatore a titolo definitivo ma prima dovranno effettuare qualche cessione. I Toffees invece devono aspettare novità dal punto di vista societario mentre il Southampton sarebbe più intenzionata verso il prestito.