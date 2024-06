Non solo Milan per Rafa Marin: il difensore del Real piace anche al Napoli

Nel corso degli scorsi mesi la redazione di MilanNews.it ha parlato di un interesse del Milan per il giovane difensore classe 2002 del Real Madrid Rafa Marin (CLICCA QUI), che dopo l'ottima stagione in maglia Deportivo Alaves avrebbe attirato su di sé l'attenzione anche di un'altra big di Serie A.

Stando infatti a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sui propri canali social, in alternativa all'operazione Alessandro Buongiorno, il Napoli starebbe monitorando anche la situazione relativa per l'appunto a Rafa Marin, che a questo punto potremmo definire un obiettivo concreto per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.

Napoli e Milan su Rafa Marin del Real Madrid: storia e numeri

Rafa Marin in questa stagione ha collezionato 30 presenze con 2217 minuti giocati con la maglia del Deportivo Alaves, frutto di 25 gare da titolare. Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, il classe 2002 ha esordito con il Castilla il 2 maggio 2021, entrando come sostituto nella vittoria per 3-1 contro il Badajoz. Successivamente è stato convocato per la prima volta in prima maggiore il 22 dicembre 2021, apparendo in panchina nella vittoria per 2-1 contro l'Athletic Bilbao in Primera Division.