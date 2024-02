Nuovo mercato, vecchi obiettivi: per la difesa il Milan tiene d'occhio gli stessi profili di gennaio

Sembrava certo l'arrivo di un altro centrale difensivo a gennaio e invece alla fine a Milanello c'è stato solo il ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal. In estate, visto che Simon Kjaer non dovrebbe rinnovare, servirà cercare un nuovo rinforzo in quel reparto e i nomi che circolano sono di fatto gli stessi della finestra di mercato invernale che si è conclusa da poco.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla di Brassier del Brest, di Lacroix del Wolfsburg, di Adarabioyo del Fulham, di Kelly del Bournemouth e di Badiashile e Chalobah del Chelsea.