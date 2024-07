Obiettivo Fofana. Il Monaco chiede 20 milioni: i rossoneri stanno più bassi

Con l'Europeo ormai concluso, il Milan può puntare tutti quei giocatori che erano stati messi in standby perchè impegnati nella competizione continentale. Tra questi c'è anche Youssouf Fofana, centrocampista di 25 anni che milita nel Monaco e che ha giocato come riserva nella Francia, eliminata in semifinale dalla Spagna poi vincitrice del torneo. Il club rossonero ha lavorato con l'entourage del giocatore e oggi può contare sull'accordo totale: il mediano è convinto dalla proposta e vuole il rossonero.

Quello che manca, come a diverse altre trattative sul tavolo della dirigenza del Milan in questo momento, è l'intesa con il club. Secondo la Gazzetta dello Sport c'è fiducia per diverse ragioni: sicuramente l'ok del giocatore ma soprattutto la scadenza del contratto nel 2025 e il fatto che Fofana abbia già comunicato al Monaco che lascerà la squadra quest'estate. Tutti elementi che giocano in favore del Milan che temporeggia proprio per questo motivo: sa che i monegaschi vogliono almeno 20 milioni ma spera che l'attesa li costringa a fargli abbassare un po' le richieste.